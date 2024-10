Sean «Diddy» Combs fordert die Klarnamen seiner mutmasslichen Opfer

Diddy sitzt seit September in einem Gefängnis im New Yorker Stadtteil Brooklyn in Untersuchungshaft. Mehrfach lehnte das Gericht eine Freilassung auf Kaution ab. Der Prozess soll im Mai 2025 beginnen. Es wird aktuell nicht erwartet, dass der Musiker vor den Verhandlungen noch einmal auf freien Fuss gesetzt wird. Ihm droht im Falle einer Verurteilung eine lebenslange Haftstrafe.