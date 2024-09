Sean «Diddy» Combs: Im Gefängnis wird er streng überwacht

Zweimal wurde Sean «Diddy» Combs eine Kaution verweigert

Am Dienstag wurde er in Untersuchungshaft genommen, zweimal verweigerte ihm das Gericht in dieser Woche bereits eine Freilassung auf Kaution. Wie «Deadline» meldete, stimmte Magistratsrichterin Robyn F. Tarnofsky in einer fast zweistündigen Anhörung in einem New Yorker Gerichtssaal dem Argument der US–Staatsanwaltschaft zu, dass Combs eine Gefahr für die Öffentlichkeit und insbesondere für potenzielle Zeugen gegen ihn darstellt.