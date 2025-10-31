Sean «Diddy» Combs in Bundesgefängnis verlegt

Sean «Diddy» Combs (55) wurde in ein Bundesgefängnis in New Jersey verlegt, wo er den Grossteil seiner Haftstrafe verbüssen wird. Der Musikmogul, der im Juli wegen zweifacher «Beförderung zur Ausübung von Prostitution» verurteilt worden war, trat seine Strafe nun in der Federal Correctional Institution (FCI) Fort Dix an.