Sean «Diddy» Combs in Bundesgefängnis verlegt

Sean «Diddy» Combs (55) wurde in ein Bundesgefängnis in New Jersey verlegt, wo er den Grossteil seiner Haftstrafe verbüssen wird. Der Musikmogul, der im Juli wegen zweifacher «Beförderung zur Ausübung von Prostitution» verurteilt worden war, trat seine Strafe nun in der Federal Correctional Institution (FCI) Fort Dix an.
Wie US–Medien berichten, erfolgte die Verlegung am frühen Donnerstagmorgen. Combs war zuvor seit seiner Festnahme im September 2024 im Metropolitan Detention Center (MDC) in Brooklyn inhaftiert gewesen.
Der Rapper und Unternehmer wurde von US–Bezirksrichter Arun Subramanian zu 50 Monaten Gefängnis verurteilt. Seine Anwälte hatten beantragt, dass er seine Strafe in Fort Dix antreten dürfe – einer Einrichtung auf einem Militärgelände in New Jersey, rund 60 Kilometer von Philadelphia entfernt.
Haftanstalt bietet Drogenrehabilitations–Programme
Der Grund: Das Gefängnis bietet Programme zur Drogenrehabilitation und erleichtert den Kontakt zu Familienangehörigen. In einem Antrag schrieb seine Anwältin Teny Geragos: «Um Drogenmissbrauch zu behandeln und familiäre Besuche sowie Rehabilitationsmassnahmen zu ermöglichen, bitten wir das Gericht, Herrn Combs' Unterbringung in FCI Fort Dix zu empfehlen.»
Die Staatsanwaltschaft hatte ursprünglich eine Haftstrafe von elf Jahren gefordert, während die Verteidigung nicht mehr als 14 Monate beantragt hatte. Combs erhält eine Anrechnung der bereits verbüssten Zeit im MDC und könnte bei guter Führung vorzeitig entlassen werden.