Sean «Diddy» Combs: Jury einigt sich in vier von fünf Anklagepunkten

Combs, der in allen Punkten auf nicht schuldig plädiert, bestreitet die Vorwürfe. Bei einem Schuldspruch drohen laut CNN in zwei der Anklagepunkte Strafen in Höhe von 15 Jahren bis lebenslänglich. In zwei weiteren Punkten könne der Rapper maximal zu je zehn Jahren Gefängnis verurteilt werden. In dem Anklagepunkt, in dem noch kein Urteil gefällt wurde, drohe ebenso eine lebenslange Haftstrafe. Die Beratungen sollen am Mittwoch fortgesetzt werden.