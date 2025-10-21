Sean «Diddy» Combs legt Berufung gegen Urteil und Haftstrafe ein

«Nicht schuldig bedeutet nicht schuldig»

Sein Verteidigungsteam hatte bereits einen Tag nach dem Urteil angekündigt, Berufung einzulegen. Der Richter habe eine Strafe verhängt, die viermal höher sei als das, was sie beantragt hatten. «Die Jury hat in ihrem Urteil sehr deutlich gemacht, dass sie ihn von den Vorwürfen des Sexhandels und des organisierten Verbrechens freigesprochen hat», hiess es in einem Statement. «Nicht schuldig bedeutet nicht schuldig.»