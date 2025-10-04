Sean «Diddy» Combs muss mehr als vier Jahre ins Gefängnis

Emotionale Worte an die Überlebenden

An Cassie und «die anderen mutigen Überlebenden, die sich gemeldet haben» gerichtet, sagte der Richter: «Wir haben euch gehört... Ich kann nur sagen, dass eure Familien stolz auf euch sind und eure Kinder stolz auf euch sein werden». Er betonte, dass die Frauen nicht nur zur Jury gesprochen hätten, sondern zu allen Frauen, die sich machtlos fühlen. «Ihr habt ihnen eine Stimme gegeben, ihr habt euch der Macht entgegengestellt, das ist nicht einfach.»