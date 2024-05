Sean «Diddy» Combs: Nächste Ex-Geliebte reicht Klage ein

Vorwurf: Vier sexuelle Angriffe

In der Klageschrift, die NBC News vorliegt, schildert Lampros, wie sie Combs 1994 kennenlernte. Zu jener Zeit habe sie am Fashion Institute of Technology in New York City studiert. Er habe ihr damals versprochen, ihr Branchenkontakte zu vermitteln. Kurz danach habe er begonnen, sich ihr gegenüber «aggressiv» und «zwanghaft» zu verhalten. Laut Anklageschrift habe Combs sie in der Folge viermal sexuell angegriffen.