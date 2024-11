Sean «Diddy» Combs soll Zeugen beeinflusst haben

Der inhaftierte Musiker Sean «Diddy» Combs (55) lässt offenbar nichts unversucht, um die Ermittlungen gegen ihn zu torpedieren – auch nicht hinter Gefängnismauern. Wie die Staatsanwaltschaft laut eines CNN–Berichts in einem am Freitagabend eingereichten Schreiben darlegt, soll der gefallene Musikmogul systematisch die Überwachungsmassnahmen in der Haft umgangen haben, um weiter Einfluss auf das Verfahren nehmen zu können.