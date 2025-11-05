Sean «Diddy» Combs: Wird er Anfang 2026 von Trump begnadigt?

Kommt der inhaftierte Hip–Hop–Mogul Sean «Diddy» Combs (56) bereits in wenigen Wochen frei? Der Rapper scheint zumindest der Ansicht zu sein, dass er Anfang 2026 von Donald Trump (79) begnadigt werden könnte. Das US–Promi–Portal «TMZ» möchte von anonymen Quellen aus dem Gefängnis, in dem Combs einsitzt, erfahren haben, dass jener genau das im Gespräch mit anderen Insassen behauptet habe. Ausserdem soll der 56–Jährige anderen demnach versprochen haben, dass er sich um sie kümmern möchte, sobald er auf freiem Fuss ist.