Sean Kingston muss dreieinhalb Jahre in Haft

Bereits im März waren sowohl Kingston als auch seine Mutter Janice Eleanor Turner in vier Anklagepunkten des Überweisungsbetrugs und Verschwörung zur Begehung von Überweisungsbetrug für schuldig befunden worden. Turner war bereits im vergangenen Monat zu fünf Jahren Haft verurteilt worden – deutlich weniger als die maximal möglichen 20 Jahre, die beiden drohten.