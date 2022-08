Sebastian Bezzel und Simon Schwarz sammeln «demütigende» Fotos

Der neue Eberhoferkrimi «Guglhupfgeschwader» (Kinostart: 4. August) erobert endlich die Kinosäle. Es ist die inzwischen achte Verfilmung eines Buches von Autorin Rita Falk (58). Da haben sich im Laufe der Jahre nicht nur jede Menge Erinnerung angesammelt, sondern auch zwei erstaunliche Fotosammlungen. Was es damit auf sich hat, erzählen der bayerische Schauspieler Sebastian Bezzel (51) und sein österreichischer Kollege Simon Schwarz (51) im Doppelinterview mit spot on news. Dabei haben sie auch verraten, was sie selbst anfangen würden mit einem so grossen Lottogewinn, wie dem, der in der Krimikomödie für jede Menge Glücksgefühle, Enttäuschungen und sogar einen actionreichen Showdown sorgt.