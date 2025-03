Sebastian Bezzel und Simon Schwarz steigen wieder ins Wohnmobil

Ab Mai im BR und in der ARD Mediathek

Der Bayerische Rundfunk strahlt die neuen Folgen von «Bezzel & Schwarz – Die Grenzgänger» ab 12. Mai aus. Die erste Episode, in der die beiden Schauspieler das Schloss Neuschwanstein besuchen, läuft am 12. Mai um 20.15 Uhr im BR Fernsehen. Es folgen immer montags zur Primetime am 19. Mai die Folge in der Münchner Grossmarkthalle, am 26. Mai die Sendung zum Nürnberger Flughafen und am 2. Juni sind die beiden in der Bayerischen Staatsoper zu Gast.