Sebastian Kurz: Sohn Valentin ist auf der Welt

Kurz hält seine Social–Media–Gemeinde über sein Familienleben auf dem Laufenden. Die Schwangerschaft seiner Lebensgefährtin hatte er am 18. Januar bei Instagram bekanntgegeben. Dazu veröffentlichte er einen Schnappschuss, auf dem sein Erstgeborener ein Ultraschallbild in den Händen hält. «Vor drei Jahren begann für uns ein wunderbares Kapitel mit der Geburt von Konstantin», schrieb der Ex–Kanzler zu dem Foto. «Dieses Jahr wird es noch aufregender. Wir sind überglücklich, dass Konstantin in wenigen Monaten einen kleinen Bruder begrüssen wird.»