Sebastian Madsen appelliert: «Es ist okay, wieder Tickets zu kaufen»

Die Musikbranche hat besonders in den Corona-Lockdowns gelitten, doch diese Krise ist nicht vorbei: Auch jetzt sind viele Fans noch zögerlich, bevor sie Tickets für Konzerte kaufen - insbesondere im Herbst und Winter. «Ich verstehe die Unsicherheit der Menschen, dass ihre Tickets wieder am Kühlschrank verstauben», sagt Sebastian Madsen (41) im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. «Es ist jetzt aber wichtig, dass man die Situation annimmt.» Der Madsen-Sänger appelliert deshalb an die Fans, «wieder Tickets zu kaufen».