Sebastian Stan: Die grösste noch aktive Marvel-Legende?

Sebastian Stan: Seit fast 14 Jahren im MCU

Sein Marvel–Debüt feierte er im Jahr 2011 – im überhaupt erst fünften MCU–Eintrag «Captain America: The First Avenger». Hier noch als Sidekick und bester Freund von Hauptfigur Steve Rogers (Chris Evans) vorgestellt, spielte Stan im folgenden «The Return of the First Avenger», einem der besten MCU–Filme überhaupt, sogleich eine bedeutende Rolle als tragische, tödliche Waffe, die eine Gehirnwäsche der bösen Geheimorganisation HYDRA erlitten hatte.