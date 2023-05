Sebastian Vettel: Das vermisst er im Formel-1-Ruhestand

Im vergangenen Jahr hing der vierfache Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel (35) seinen Rennhelm an den berühmten Nagel und geniesst seitdem sein Rentnerdasein. Jetzt sprach die Rennfahrlegende in einem Interview mit der «Bild am Sonntag» ausführlich über ihr neues Leben. «Nach so langer Zeit im Rennsport habe ich zum ersten Mal so etwas wie einen Alltag», erzählt Vettel. Er habe etwas Zeit gebraucht, um sich daran zu gewöhnen: «Vor allem geniesse ich die Zeit mit meinen Kindern.»