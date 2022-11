Sechs spannende Fakten über Hollywood-Star Demi Moore

Keine leichte Kindheit

Schon die Kindheit von Demi Moore lässt sich alles andere als unbeschwert bezeichnen. Noch vor ihrer Geburt liessen sich ihre Eltern nach einer zweimonatigen Ehe scheiden. Als Moore drei Monate alt war, heiratete ihre Mutter Virginia einen Zeitungsverkäufer, in dem die Schauspielerin ihren richtigen Vater sah. Aufgrund mehrerer Jobwechsel zog die Familie oft um. Auch diese Ehe ihrer Mutter ging später in die Brüche. Virginia wurde wegen Brandstiftung und Trunkenheit am Steuer häufig verhaftet, was zu einem zerrütteten Verhältnis führte. Erst kurz vor Virginias Tod im Jahr 1998 fanden Mutter und Tochter wieder zueinander. Zu ihren zwei Halbgeschwistern soll Moore nie ein enges Verhältnis gehabt haben.