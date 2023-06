Emilia Clarke hat die «Spitze des Baumes» erreicht

Für «Game of Thrones»-Star Emilia Clarke ist es die Premiere im Marvel-Universum und sie hält mit ihrer Begeisterung darüber auch nicht hinterm Berg «Es fühlt sich grossartig an, Teil dieser Welt zu sein. Alles daran», sagt Clarke. «Ich bin an der Spitze des Baumes angekommen.» Sie sei nun bei «den coolen Kids, den lebenden Legenden», schwärmt die Schauspielerin. Das sei ein grosses Glück.