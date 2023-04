Seepferdchen musste bei «The Masked Singer» die Hüllen fallen lassen

Bereits in der letzten Woche war sich Rea Garvey sicher, wer sich als Seepferdchen getarnt haben muss. «Zu tausend Prozent», wie der Popstar erklärte und meinte damit Anna Loos (52), die Ehefrau von Jan Josef Liefers (58), der bereits in der ersten Folge als Känguru enttarnt wurde. Dieser Meinung waren auch die Zuschauer im Voting. Mit dem Song «Jolene» und einer starken Stimme lieferte das Unterwasserwesen erneut einen herausragenden Auftritt ab. Daher war für alle klar, das Seepferdchen muss eine Profi-Sängerin sein. Ruth Moschner hatte eine Vermutung, die erstmal für Verblüffung sorgte. Dunja Hayali (48) war ihr Tipp, da die Moderatorin gut singen könnte, die Farbe Rosa nicht mögen würde und auch kein Fan von Glitzer sei. Das Seepferdchen ist so schillernd, dass Dunja Hayali als Kontrast und besondere Überraschung darunter stecken könnte. Beatrice Egli vermutete eher eine «No Angeles»-Sängerin als Seepferdchen.