«Seid gespannt»: Helene Fischer beginnt mit dem Training für ihre Tour

«Ich werde hier richtig aktiv»

Nach ein paar Aufwärm- und Dehnübungen zeigt sich Fischer schon in Aktion - kein ungewohnter Anblick. Denn die Musikerin ist bekannt für ihre akrobatische Höchstleistung auf der Bühne oder in schwindelnder Höhe. Zu guter Letzt kündigt sie an: «Also, nicht wundern, ich werde hier in den nächsten Tagen richtig aktiv - seid gespannt!»