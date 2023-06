US-Schauspieler Cody Longo (1988-2023) wurde im vergangenen Februar leblos in seinem Haus in Austin, Texas, aufgefunden. Longo wurde nur 34 Jahre alt. Wie «TMZ» berichtet, liegt nun ein Autopsiebericht vor. Demnach sei der Seifenoper-Darsteller an den Folgen von jahrelangem Alkoholkonsum und eines damit verbundenen natürlichen Todes gestorben. Laut «Los Angeles Times» berichteten Familienmitglieder bereits zuvor, dass Longo mit Alkoholismus zu kämpfen gehabt habe und sich im vergangenen Sommer in Behandlung begeben haben soll.