Sein erster Vertrag: Jon Bon Jovi sang für 180 US-Dollar

Jeder fängt einmal klein an: Bevor er zu einer Rock–Ikone wurde, bekam Jon Bon Jovi (63) für seinen allerersten Musikjob gerade einmal 180 US–Dollar (heute rund 154 Euro). Das zeigt ein Foto seines ersten Vertrags, das der Musiker auf Instagram teilte. Demnach stammt der Vertrag aus dem Jahr 1980 und war für das Weihnachtsalbum «Christmas in the Stars: Star Wars Christmas Album» gedacht. Bon Jovi ist auf dem Song «R2‑D2 We Wish You a Merry Christmas» zu hören. Der Auftritt war seine erste professionelle Aufnahme. Laut Vertrag verzichtete er dabei auf jegliche Tantiemen und wurde nur mit dem einmaligen Honorar bezahlt.
«Der allererste Vertrag aus dem Jahr 1980, es ist immer wieder spannend, solche Dinge zu finden ... Zweifellos ist er irgendwo online zu finden», schrieb Jon Bon Jovi, der den Vertrag mit seinem bürgerlichen Namen John Bongiovi unterschrieb, dazu. Den Vertrag unterzeichnete auch Produzent Meco Monardo (1939–2023).
Von der ersten Aufnahme zum Rockstar
Wie Jon Bon Jovi 2024 bei «Jimmy Kimmel Live» erzählte, kam er eher zufällig zu diesem Job. Er half damals in dem Studio aus, in dem Monardo das Star–Wars–Weihnachtsalbum produzierte. Monardo suchte jemanden, der für die Aufnahme eines jungen Sängers einspringen konnte. Monardo habe ihn gefragt: «Junger Mann, kannst du singen?» Bon Jovi antwortete: «Na ja, ich denke schon, dass ich das kann.» Daraufhin sagte Monardo laut Bon Jovi: «Dann geh rein, und wenn du das machen willst, gibt es 183 Dollar.»
Wenige Jahre später stieg er mit seiner 1983 gegründeten Band Bon Jovi zum Rockstar auf. Den Anfang machte die Single «Runaway», die 1984 auf dem selbstbetitelten Album erschien. Es folgten weitere erfolgreiche Alben wie «Slippery When Wet» (1986) und «New Jersey» (1988), die Bon Jovi endgültig zu internationalen Stars machten. Mit Hits wie «Livin' on a Prayer» und «You Give Love a Bad Name» prägte die Gruppe die Musik der 80er. Bis heute veröffentlichten Bon Jovi 16 Studioalben. Unter seinem eigenen Namen veröffentlichte Jon Bon Jovi in den 90ern zwei Alben.