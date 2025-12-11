Sein erster Vertrag: Jon Bon Jovi sang für 180 US-Dollar

Jeder fängt einmal klein an: Bevor er zu einer Rock–Ikone wurde, bekam Jon Bon Jovi (63) für seinen allerersten Musikjob gerade einmal 180 US–Dollar (heute rund 154 Euro). Das zeigt ein Foto seines ersten Vertrags, das der Musiker auf Instagram teilte. Demnach stammt der Vertrag aus dem Jahr 1980 und war für das Weihnachtsalbum «Christmas in the Stars: Star Wars Christmas Album» gedacht. Bon Jovi ist auf dem Song «R2‑D2 We Wish You a Merry Christmas» zu hören. Der Auftritt war seine erste professionelle Aufnahme. Laut Vertrag verzichtete er dabei auf jegliche Tantiemen und wurde nur mit dem einmaligen Honorar bezahlt.