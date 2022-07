Sein letzter Film: Pierce Brosnan teilt Bilder von Dreh mit James Caan

Der US-Schauspieler und «Der Pate»-Star James Caan ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Sein Kollege Pierce Brosnan (69) stand offenbar kurz vor seinem Tod noch mit ihm vor der Kamera. In einem Instagram-Post veröffentlichte Brosnan nun Bilder, auf denen er mit Caan am Set des Films «Fast Charlie» zu sehen ist. «Mach's gut, Jimmy. In diesen fünf Tagen in New Orleans haben wir viel zusammen gelacht», schreibt der 69-Jährige zu der Fotoreihe, die unter anderem ein Bild zeigt, auf dem Brosnan im Freien auf einem Hocker Platz genommen hat und Caan neben ihm in einem Rollstuhl sitzt.