Seine Frau Simone trauert auf Instagram um Richard Lugner

«Mörtel», so der Spitzname Lugners, hatte seine Simone erst am 1. Juni in Wien geheiratet. Für ihn war es die sechste Ehe. Zuvor hatte er unter anderem auch Christina «Mausi» Lugner (59) und Cathy «Spatzi» Lugner (34) das Jawort gegeben, die sich ebenfalls zum Tod ihres ehemaligen Partners äusserten.