Dass Klamroth übernehmen wird, war bereits im August bekannt geworden. «Wenn man so lange mit einer Sendung gereist ist, will man auch, dass sie sich weiter entwickelt. Und dafür ist jetzt der richtige Zeitpunkt», wurde Plasberg damals in einer Pressemitteilung zitiert. Er sei «montagsabends weiter begeistert dabei - als Zuschauer».