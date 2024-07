Seine Zwillinge als Sportstars? Für Fürst Albert wäre es «schon schön»

Kein Wunder also, dass Fürst Albert II. und seine Familie auch die Spiele im nahe gelegenen Paris begeistert verfolgen. «Ich möchte mit meiner Frau und unseren Zwillingen so viele Wettkämpfe wie möglich besuchen», verrät Albert II. in dem Interview. «Diese Gelegenheit hatten wir als Familie bisher nicht. Mein Ziel ist es auch, jede Sportart wenigstens einmal gesehen zu haben. Das gelang mir bisher erst bei zwei Olympischen Spielen.» Egal, um welchen Sport es sich handle, «es kribbelt immer, wenn ich dabei bin». Neben den Besuchen der Wettkämpfe werde es zudem am 1. August «einen speziellen Familientag» für das Fürstenhaus geben. «An dem Donnerstag zelebrieren wir mit unseren Verwandten aus Philadelphia den Olympiasieg meines Grossvaters John B. Kelly», erklärt das Oberhaupt der Familie Grimaldi.