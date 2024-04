Seiner Frau zuliebe: Emmanuel Macron wirft sich ins Fussballtrikot

Emmanuel Macron (46) hat es sich nicht nehmen lassen, seine Ehefrau Brigitte Macron (71) bei einer Wohltätigkeitsaktion zu unterstützen. Die Präsidentin der Stiftung Pièces Jaunes, die sich für verbesserte Bedingungen von hospitalisierten Kindern und Jugendlichen einsetzt, konnte ihren Mann für ein Benefiz–Fussballspiel des Variétés Club de France (VCF) gewinnen. Frankreichs Staatspräsident lief am vergangenen Mittwoch in Plaisir im Département Yvelines in einem weissen Trikot und mit einigen Fussballstars auf.