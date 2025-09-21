Seit 17 Jahren: Veronica Ferres ist stolz auf ihre «tolle Beziehung»

Veronica Ferres (60) ist seit rund 17 Jahren mit Carsten Maschmeyer (66) zusammen und seit bald elf Jahren mit ihm verheiratet. Sowohl die Schauspielerin als auch der Unternehmer wissen offenbar, dass sie genau die richtige Person an ihrer Seite haben.
«Ich bin stolz, dass ich seit 17 Jahren in einer tollen Beziehung lebe und drei wundervolle Kinder habe, davon zwei Stiefkinder, die wie meine eigenen sind. Ich liebe alle drei Kinder über alles», schwärmt Ferres im Gespräch mit der «Bild am Sonntag». Gleichzeitig seien die Kinder allerdings auch die «schärfsten Kritiker» der Schauspielerin, geradezu «gnadenlos in dem, was sie mir um die Ohren hauen».
Auch Hündin Luna ist ein «richtiges Familienmitglied»
Ferres kommt aber nicht nur auf ihre liebsten Menschen zu sprechen, sondern auch auf ihre Hündin Luna. «Ich möchte kein Leben mehr ohne Hund führen», erzählt die 60–Jährige, die den Vierbeiner als «richtiges Familienmitglied» bezeichnet.
Für sie ist die Hündin ein wichtiger Teil ihres Lebens, «das mit Hund so viel schöner und reicher ist», erzählte Ferres im März der Nachrichtenagentur spot on news. «Diese bedingungslose Freude, die mir begegnet, wenn ich von einem anstrengenden Tag nach Hause komme, ist einfach das Grösste. Das ist so ein schönes Geschenk und ich glaube, dass ich viel glücklicher und entspannter bin und dass das auch wirklich für die Gesundheit was Tolles ist, einen Hund zu haben.»
Im vergangenen Jahr konnten Ferres und Maschmeyer ihren zehnten Hochzeitstag feiern. Ende September 2024 veröffentlichten beide zum Jubiläum liebevolle Beiträge auf Instagram, die zeigten, wie wichtig sie einander sind.
«In unseren zehn Jahren haben wir uns gemeinsam durch alle Höhen und Tiefen begleitet, uns gegenseitig gestärkt, unsere individuellen und gemeinsamen Meilensteine gefeiert und sind als Paar zusammen immer besser geworden», schrieb der Unternehmer unter anderem an seine «liebste Veronice». Die Schauspielerin erklärte: «Ein ganzes Jahrzehnt voller Liebe, Lachen, Herausforderungen und unvergesslicher Momente. Ich bin so stolz auf das, was wir gemeinsam aufgebaut haben, und ich freue mich auf all die Jahre, die noch vor uns liegen.»