Seit 1977 dabei: «General Hospital»-Ikone Leslie Charleson ist tot

Bei «Friends» hatte sie einen Cameo–Auftritt

So wurden aus zwei Jahren fast 50. Nachdem sie der Besetzung für «General Hospital» beigetreten war, trat Leslie Charleson nur noch selten in anderen Produktionen auf. Sie spielte jedoch 1993 die Hauptrolle in dem Fernsehfilm «Woman on the Ledge» und hatte Gastauftritte in «Diagnose: Mord» und «Dharma & Greg». Sie spielte zudem sich selbst in einer Folge von «Friends» aus dem Jahr 2004, in der sie in einer Spielshow gegen Serien–Charakter Joey antrat (der ebenfalls ein Soap–Star war, gespielt von Matt LeBlanc).