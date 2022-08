Seit 30 Jahren auf der Bühne: Andrea Berg feiert ihre grosse Karriere

Ein Tape setzte Grosses in Gang

1992 wagte die mit ihren 1,68 Metern gar nicht mal so grosse Person einen Schritt, der Grosses in Gang setzen sollte: Sie schickte ein Tape mit eigenen Gesangsaufnahmen an einen Produzenten. Wenig später wurde ihr Debütalbum «Du bist frei» (1992) aufgenommen und veröffentlicht, darauf auch die Stücke «Schau mir nochmal ins Gesicht» und «Kilimandscharo». Mit dem zweiten Album «Gefühle» (1995) gelang Andrea Berg der Durchbruch und mit der Single-Auskopplung «Die Gefühle haben Schweigepflicht» einer ihrer bis dato grössten Erfolge.