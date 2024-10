Seit 35 Jahren verheiratet: Kevin Kline verrät sein Erfolgsgeheimnis

Kevin Kline und Phoebe Cates haben keine «Hollywood–Ehe»

Dem Oscarpreisträger zufolge führen er und Cates keine «Hollywood–Ehe», da sie die meiste Zeit ihrer Beziehung in New York City gelebt haben. Die beiden würden sich auch nicht als Prominente betrachten. «Deshalb werden Sie auch kein Botox sehen. Das sind meine Lippen, was von ihnen übrig ist», so der Star der neuen Serie «Disclaimer» (Apple TV+).