Seit 40 Jahren US-Staatsbürger: Arnold Schwarzenegger feiert Jahrestag

Schon in der Schule habe er davon geträumt, in den USA zu leben. «Alles in Amerika kam mir so gross vor, so offen, so möglich. [...] 1968 kam ich endlich hier an – was für ein besonderer Tag das war. Ich erinnerte mich, dass ich mit leeren Taschen, aber voller Träume, voller Entschlossenheit und voller Sehnsucht hier ankam.» Weiter ist in seiner Rede zu hören: «Solange ich lebe, werde ich den Tag, an dem ich meine Hand zum Staatsbürgerschaftseid erhoben habe, nie vergessen.»