Seit 57 Jahren verheiratet: Dolly Parton verrät ihr Geheimnis

Country–Legende Dolly Parton (77) ist seit 57 Jahren glücklich verheiratet. Mit ihrem Ehemann Carl Dean (81) steht die Sängerin sogar in einigen Jahren vor der Diamantenen Hochzeit. In einer BBC–Radiosendung hat Parton jetzt das Geheimnis ihrer glücklichen Ehe verraten. «Wir sind offen und ehrlich miteinander und besitzen beide einen schrägen Sinn für Humor», sagte sie laut «Daily Mail» am Donnerstag (9. November) in der «Radio 2 Breakfast Show» von Zoe Ball (52).