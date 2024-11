Seit drei Jahrzehnten: Arnold Schwarzenegger spendet erneut Truthähne

Der ehemalige Gouverneur von Kalifornien Arnold Schwarzenegger (77) ist in seiner Wahl–Heimatstadt Los Angeles einmal mehr einer bewegenden Tradition nachgekommen. Kurz vor Thanksgiving verteilte der «Terminator»–Star am Dienstag (26. November) Truthähne und weitere Zutaten für ein festliches Familienessen im einkommensschwachen Stadtteil Boyle Heights an bedürftige Menschen. Nach eigener Aussage seit über dreissig Jahren kommt die in die USA ausgewanderte «Steirische Eiche» dieser schönen Tradition nach, und dafür gibt es auch einen speziellen Grund.