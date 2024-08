Seit einem Jahr trocken: Machine Gun Kelly spricht über seinen Entzug

Machine Gun Kelly (34) spricht offen über seine Alkoholprobleme. Der Rapper liess sich im letzten Jahr in eine Entzugsklinik einweisen. Er sei heute «völlig trocken», erklärte er in einer neuen Folge von Bunnie Xos Podcast «Dumb Blonde», die am 5. August veröffentlicht wurde. «Ich trinke nicht mehr. Ich habe seit letztem August nichts mehr getrunken.» Es sei das erste Mal gewesen, dass er in eine Entzugsklinik gegangenen sei, so «MGK», der gebürtig Colson Baker heisst, weiter. Früher habe er zu Alkohol, Marihuana und Tabletten gegriffen.