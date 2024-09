Seit seinem Show-Abschied 2015: Was hat Stefan Raab seitdem gemacht?

Am 14. September kehrt er mit einem Boxkampf gegen Regina Halmich (47) ins TV zurück: In seiner langjährigen Entertainment–Karriere war Stefan Raab (57) für unzählige Fernsehhits verantwortlich. Im Dezember 2015 hatte der TV–Star seinen letzten Fernsehauftritt in der 55. Ausgabe von «Schlag den Raab». Seitdem wirkte er nur noch im Hintergrund an TV–Projekten mit.