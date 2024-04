Seit seinem Show-Abschied 2015: Was trieb Stefan Raab all die Jahre?

Byebye Brainpool, hallo Raab Entertainment

Im Dezember 2015 hatte Stefan Raab seinen letzten Fernsehauftritt bei in der 55. Ausgabe von «Schlag den Raab». Seitdem wirkte er nur noch im Hintergrund an TV–Projekten mit. Unter anderem war er seit November 2021 an einem Comeback von «TV total» mit Moderator Sebastian Pufpaff (47) und seit 2018 an «Schlag den Star» als Produzent beteiligt.