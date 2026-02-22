Seitenhieb gegen Donald? Melania Trump postet Bad-Bunny-Song

Die First Lady scheint das Ganze gelassener zu sehen: Dass Melania sich ausgerechnet für diesen Künstler entscheidet, könnte ein bewusster Seitenhieb sein. Bad Bunny gilt als einer der schärfsten Kritiker der aktuellen US–Einwanderungspolitik und äusserte sich bei den Grammys klar und deutlich gegen die Einwanderungsbehörde ICE.