Selena Gomez geht inkognito zu Castings

Selena Gomez spielte von 2007 bis 2012 eine Hauptrolle in der Serie «Die Zauberer vom Waverly Place». Inzwischen war sie in zahlreichen anderen Rollen zu sehen, darunter im Serien–Hit «Only Murders in the Building». Ausserdem ist die US–Amerikanerin als Popsängerin erfolgreich und hat sechs Alben veröffentlicht.