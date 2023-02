Selena Gomez ist neue Instagram-Queen und verkündet Social-Media-Pause

Im gleichen Atemzug verkündete Superstar Gomez am gestrigen Donnerstag, dass sie plane, vorübergehend ein wenig Abstand von den sozialen Netzwerken zu gewinnen. In einem TikTok- Livevideo, das auf Twitter zu sehen ist, erklärte die Sängerin: «Ich werde einfach eine Pause von allem einlegen», um hinzuzufügen: «Ich bin 30 und zu alt hierfür. Aber ich liebe euch so sehr und werde euch eher früher als später wiedersehen». Im Anschluss an das Video deaktivierte Gomez ihren TikTok-Account, der mittlerweile jedoch wieder erreichbar ist.