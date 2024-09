Selena Gomez ist offiziell Milliardärin

Erfolgreiche Karriere als Sängerin und Schauspielerin

Selena Gomez begann ihre Schauspielkarriere 2002 mit einer Rolle in der Kinderfernsehserie «Barney und seine Freunde». Der Durchbruch gelang ihr mit der Disney–Channel–Serie «Die Zauberer vom Waverly Place», in der sie die Hauptrolle der Alex Russo spielte. Es folgten Gastrollen in weiteren beliebten Disney–Serien sowie in Filmen wie «Another Cinderella Story» (2008), «Prinzessinnen Schutzprogramm» (2009) oder «The Dead Don't Die» (2019). Seit 2021 spielt sie eine der Hauptrollen in der Hulu–Serie «Only Murders in the Building». 2008 startete sie mit ihrem ersten Plattenvertrag auch als Sängerin durch, bisher veröffentlichte Gomez sechs Studioalben.