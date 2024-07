Selena Gomez offenbart, welche Schönheitseingriffe sie hatte

Laut «Page Six» hatte TikTokerin Marissa Barrionuevo, die laut ihrer Eigenbeschreibung in dem sozialen Netzwerk als medizinische Assistentin in einer Schönheitspraxis in den USA arbeitet, in einem inzwischen gelöschten Video aus dem Jahr 2023 auf Fan–Fragen geantwortet. Barrinuevo hatte in dem Video gesagt, sie wolle Selena Gomez' Aussehen nicht analysieren, da die Sängerin seit mehreren Jahren gesundheitliche Probleme hat. Sie erklärte, die Diagnose Lupus könne das Gesicht von Personen verändern und sollte nicht mit kosmetischen Eingriffen verwechselt werden.