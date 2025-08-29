Selena Gomez: So feierte die Sängerin ihren Junggesellinnenabschied

Benny Blanco und Selena Gomez bestätigten ihre Beziehung im Dezember 2023, rund ein Jahr später folgte die Verlobung. «Für immer beginnt jetzt», schrieb sie damals zu einem Foto ihres funkelnden Diamantrings. In einem Podcast–Auftritt bei «Therapuss with Jake Shane» schwärmte Gomez Anfang August mit Blick auf ihre bevorstehende Hochzeit: «Ich könnte nicht aufgeregter sein.» Dennoch möchten die beiden sich Zeit lassen: «Im Moment passiert so viel. Benny arbeitet an einigen Projekten, wir beide haben Dinge, die wir beenden wollen – persönliche Vorhaben, bevor wir uns auf die ganzen Details [zur Hochzeit] stürzen.» Trotz aller Euphorie bleibt sie bodenständig: «Ich habe mich noch nie so sicher mit etwas gefühlt – aber ich will es nicht verschreien, indem ich das sage.»