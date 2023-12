Selena Gomez überall: US-Star posiert auf gleich zwei «Vogue»-Covern

Kein einziger trauriger Song auf neuem Album

Mittlerweile ist Gomez wieder glücklich, wie auch an dem neuen Album «SG3» zu erkennen sein wird, an dem sie aktuell arbeitet. Das Hauptthema sei «Freiheit», erzählt Gomez und ergänzt, warum sie seit 2020 keine neue Musik gemacht hatte: «Ich hatte nichts, worüber ich schreiben konnte, weil ich es so gewohnt bin, traurige Mädchenmusik zu schreiben.» Die neue Platte solle nach Spass klingen, so Gomez. Und fügt triumphierend hinzu: «Ich habe für dieses Album keinen einzigen traurigen Song geschrieben.»