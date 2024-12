Selena Gomez ist verlobt – und Taylor Swift will Blumenmädchen sein

Selena Gomez feiert grosse Erfolge in Film und TV

Selena Gomez, die zwischen 2010 und 2018 in einer On/Off-Beziehung mit Justin Bieber (30) war, hatte dieses Jahr nicht nur in ihrem Privatleben einiges zu feiern. Erst diese Woche erhielt sie zwei Golden-Globe-Nominierungen, für den neuen Film «Emilia Pérez» und ihre Performance in der TV-Serie «Only Murders in the Building».