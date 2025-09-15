Selena Gomez und Benny Blanco turteln bei den Emmy Awards

Im vergangenen Jahr war Gomez bei den Emmys in der Kategorie «Beste Comedy–Darstellerin» nominiert. Damals erschien sie in einem schwarzen Samtkleid von Ralph Lauren. Obwohl sie dieses Jahr nicht für einen Emmy nominiert war, kann die Schauspielerin auf mehrere andere Erfolge stolz sein, darunter die Leitung ihres Imperiums «Rare Beauty» und die Veröffentlichung neuer Musik. Am 9. September feierte zudem die fünfte Staffel ihrer Erfolgsserie Premiere.