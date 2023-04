Selma Blair wollte nicht als «Versicherungsrisiko» gesehen werden

Sie erhielt zudem immer wieder Fehldiagnosen. Blair könne sich etwa erinnern, dass es ihr am Set von «Hellboy» sehr schlecht ging. Man habe in Prag etwa angenommen, dass sie an einer Katzenkratzkrankheit leide und womöglich Leukämie habe. Und bei alledem habe sie mit niemandem darüber sprechen können, nicht über die Alkoholprobleme und auch nicht über Behandlungen, denen sie sich unterzog. Sie habe «Angst gehabt, dass ich als Versicherungsrisiko gelten könnte».