Seltene Bilder: Heath Ledgers Tochter Matilda in New York unterwegs

Die Fotos wurden am 31. Juli in New York City aufgenommen. Hand in Hand spaziert Matilda, die ihrem Vater zum Verwechseln ähnlich sieht, mit ihrer Mutter durch die Strassen der US–amerikanischen Metropole. Das Mama–Tochter–Duo hat sich offenbar einen Beauty–Tag genehmigt, denn auf weiteren Bilder sind die beiden wartend in einem Nagelstudio zu sehen.