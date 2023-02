Seltene Erkrankungen bei Kindern: «Es ist wichtig, zu trauern»

Ängste, Sorgen, Verzweiflung, aber auch Glück und Lebensfreude - in Ihrem Buch schildern Sie Ihre ganz persönliche Geschichte - was hat Sie dazu bewogen, diese aufzuschreiben?

Stefica Budimir-Bekan: Als wir Anas Diagnose bekamen, waren wir erst mal völlig überfordert. So eine Nachricht, die das Leben einer Familie komplett auf den Kopf stellt, erschlägt einen erst mal förmlich. Was heisst das jetzt für uns? Was müssen wir nun tun? Welche Therapien, welche Behandlungen gibt es? Wie sieht es mit finanziellen Hilfen aus? Welche Ärzte machen was? Was kann ich im Alltag tun, damit mein Kind Fortschritte macht? Fragen über Fragen. Es war ein langwieriger Prozess, dorthin zu kommen, wo wir heute stehen. Das war natürlich mit vielen Tränen und viel Arbeit verbunden. Ich hoffe, mit meinem Buch anderen betroffenen Eltern durch diese schwierige Zeit zu helfen. Sie zu motivieren. An sie zu appellieren, nie aufzugeben - auch wenn es enorme Kraft erfordert. Sie zu inspirieren. Ihnen zu zeigen, dass es einfacher ist, mit ihren Kindern zu üben als sie denken.